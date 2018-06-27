Claudia Romani, giydiği mayo ile Dünya Kupası'nda desteklediği takımı ortaya çıkardı.
Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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İtalyan kadın hakem ve model Claudia Romani, İngiltere bayraklı mayosunun ardından bu kez Arjantin bayrağı taşıyan bir mayo giydi.
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2014 yılında hakem olan Romani, aradan geçen dört yılda spor aşkından bir şey kaybetmedi.
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35 yaşındaki model, Dünya Kupası'nda İtalya'nın yokluğunda İngiltere'yi ve Arjantin'i destekliyor.
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Bir dönem efsane İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşayan Romani, dün Miami sahilinde görüntülendi.
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Güzel hakemin üzerinde bu kez Arjantin bayrağı olan bir mayo vardı.
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Romani bol bol denize girdi ve kameralara poz verdi.
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5 dil bilen güzel hakem, sosyal medyayı da bir hayli aktif olarak kullanıyor.
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Sık sık seksi fotoğraflar paylaşmaktan geri durmayan Romani'nin Instagram'da 622 bin takipçisi bulunuyor.
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Romani, İtalya süper gibi Serie A ve ikinci ligi Serie B'de maç yönetme hakkı kazanmıştı.
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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