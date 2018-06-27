Claudia Romani, giydiği mayo ile Dünya Kupası'nda desteklediği takımı ortaya çıkardı.

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

1 / 21 İtalyan kadın hakem ve model Claudia Romani, İngiltere bayraklı mayosunun ardından bu kez Arjantin bayrağı taşıyan bir mayo giydi.

2 / 21 2014 yılında hakem olan Romani, aradan geçen dört yılda spor aşkından bir şey kaybetmedi.

3 / 21 35 yaşındaki model, Dünya Kupası'nda İtalya'nın yokluğunda İngiltere'yi ve Arjantin'i destekliyor.

4 / 21 Bir dönem efsane İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşayan Romani, dün Miami sahilinde görüntülendi.

5 / 21 Güzel hakemin üzerinde bu kez Arjantin bayrağı olan bir mayo vardı.

6 / 21 Romani bol bol denize girdi ve kameralara poz verdi.

7 / 21 5 dil bilen güzel hakem, sosyal medyayı da bir hayli aktif olarak kullanıyor.

8 / 21 Sık sık seksi fotoğraflar paylaşmaktan geri durmayan Romani'nin Instagram'da 622 bin takipçisi bulunuyor.

9 / 21 Romani, İtalya süper gibi Serie A ve ikinci ligi Serie B'de maç yönetme hakkı kazanmıştı.

10 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

11 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

12 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

13 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

14 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

15 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

16 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

17 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

18 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

19 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

20 / 21 Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!