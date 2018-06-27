SPOR

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 27.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Daha önce Galatasaray formalı pozlarıyla dikkatleri çeken İtalyan kadın hakem ve model Claudia Romani, Dünya Kupası'ndaki tarafını belli etti.

Claudia Romani, giydiği mayo ile Dünya Kupası'nda desteklediği takımı ortaya çıkardı.

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

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İtalyan kadın hakem ve model Claudia Romani, İngiltere bayraklı mayosunun ardından bu kez Arjantin bayrağı taşıyan bir mayo giydi.

İtalyan kadın hakem ve model Claudia Romani, İngiltere bayraklı mayosunun ardından bu kez Arjantin bayrağı taşıyan bir mayo giydi.
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2014 yılında hakem olan Romani, aradan geçen dört yılda spor aşkından bir şey kaybetmedi.

2014 yılında hakem olan Romani, aradan geçen dört yılda spor aşkından bir şey kaybetmedi.
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35 yaşındaki model, Dünya Kupası'nda İtalya'nın yokluğunda İngiltere'yi ve Arjantin'i destekliyor.

35 yaşındaki model, Dünya Kupası'nda İtalya'nın yokluğunda İngiltere'yi ve Arjantin'i destekliyor.
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Bir dönem efsane İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşayan Romani, dün Miami sahilinde görüntülendi.

Bir dönem efsane İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşayan Romani, dün Miami sahilinde görüntülendi.
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Güzel hakemin üzerinde bu kez Arjantin bayrağı olan bir mayo vardı.

Güzel hakemin üzerinde bu kez Arjantin bayrağı olan bir mayo vardı.
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Romani bol bol denize girdi ve kameralara poz verdi.

Romani bol bol denize girdi ve kameralara poz verdi.
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5 dil bilen güzel hakem, sosyal medyayı da bir hayli aktif olarak kullanıyor.

5 dil bilen güzel hakem, sosyal medyayı da bir hayli aktif olarak kullanıyor.
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Sık sık seksi fotoğraflar paylaşmaktan geri durmayan Romani'nin Instagram'da 622 bin takipçisi bulunuyor.

Sık sık seksi fotoğraflar paylaşmaktan geri durmayan Romani'nin Instagram'da 622 bin takipçisi bulunuyor.
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Romani, İtalya süper gibi Serie A ve ikinci ligi Serie B'de maç yönetme hakkı kazanmıştı.

Romani, İtalya süper gibi Serie A ve ikinci ligi Serie B'de maç yönetme hakkı kazanmıştı.
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
12 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
13 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
14 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
15 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
16 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
17 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
18 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
19 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
20 / 21

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!

Claudia Romani Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyor!
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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Claudia Romani

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