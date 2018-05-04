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Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.05.2018 21:06 | Son Güncelleme

İtalyan kadın hakem Claudia Romani, Galatasaray formasını giyerek poz verdi.

Romani, Galatasaray forması giydikten sonra Türk taraftarlara bir mesaj gönderdi.

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

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36 yaşındaki İtalyan hakem Claudia Romani, Galatasaray formasıyla verdiği pozlarla yürekleri hoplattı.

36 yaşındaki İtalyan hakem Claudia Romani, Galatasaray formasıyla verdiği pozlarla yürekleri hoplattı.
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İtalyan kadın hakem Claudia Romani, Sarı-Kırmızılı formayı giyerek, "Bu pozlar Türk takipçilerim için. Ülkelerine hiç gitmedim ama hep bana destek oldular. teşekkür ederim" notunu ekledi.

İtalyan kadın hakem Claudia Romani, Sarı-Kırmızılı formayı giyerek, "Bu pozlar Türk takipçilerim için. Ülkelerine hiç gitmedim ama hep bana destek oldular. teşekkür ederim" notunu ekledi.
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Eski hakem Claudia, aynı zamanda modellikle de uğraşıyor.

Eski hakem Claudia, aynı zamanda modellikle de uğraşıyor.
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İşte Claudia Romani'nin paylaştığı o fotoğraflar...

İşte Claudia Romani'nin paylaştığı o fotoğraflar...
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
12 / 18

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
13 / 18

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
14 / 18

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi

Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Claudia Romani Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kadının kocası kadına hiç yaklaşmazmış.. kadın doktora gitmiş demiş kocam yaklaşmıyor.. doktor sormuş : kocan hangi takımlı.. bjkli demiş.. akşam gs forması giy yat demiş. adam görünce kadına yanaşmış, üc beş gün adam durmayınca kadın tekrar doktora.. demişki kocam durmuyor artık. doktor demiş hangi takımlıydı kocan.. bjk. tamam bjk forması giy yat. adam bakmış gece bjk forması.. yaaa demiş işte böyle yanaşa yanaşa bjkli yaparlar.. :)) bende bu kadını keşke bjkli yapabilsem :Pp
CİNCONUN TEFEFEYLE AYNEN BÖYLE BİR İLİŞKİSİ VAR AL GÜLÜM VER GÜLÜM....
Tamp10 harikulade insanın yemeyip de yanağını koyası geliyor.
bir dknyeter
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