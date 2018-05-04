Romani, Galatasaray forması giydikten sonra Türk taraftarlara bir mesaj gönderdi.
Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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36 yaşındaki İtalyan hakem Claudia Romani, Galatasaray formasıyla verdiği pozlarla yürekleri hoplattı.
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İtalyan kadın hakem Claudia Romani, Sarı-Kırmızılı formayı giyerek, "Bu pozlar Türk takipçilerim için. Ülkelerine hiç gitmedim ama hep bana destek oldular. teşekkür ederim" notunu ekledi.
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Eski hakem Claudia, aynı zamanda modellikle de uğraşıyor.
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İşte Claudia Romani'nin paylaştığı o fotoğraflar...
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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Hakem Claudia Romani Galatasaray forması giydi
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