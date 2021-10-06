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CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

06.10.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonanın ikinci gününde ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde kadınlarda Ukrayna'dan Nataliia Zharkova, erkeklerde ise Rusya'dan Alexey Molchanov birinci oldu

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ikinci gün dalışları sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında düzenlenen organizasyon ikinci gününde ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde dalışlar gerçekleştirildi.

Bu disiplinde kadınlarda Ukrayna'dan Nataliia Zharkova 91 metreye dalış yaparak birinci oldu. Macaristan’dan Fatima Korok, 88 metreyle ikinci ve Çekya'dan Alena Konecka ise 86 metreyle üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Rusya'dan Alexey Molchanov, 121 metreye dalarak birinci olurken, Hırvatistan'dan Petar Klovar, 119 metreyle ikinci, Tunus'tan Walid Boudhiaf ise 113 metreyle üçüncü oldu.

- Master yarışlarda dünya rekoru

FIM yarışlarında master erkekler kategorisinde Danimarkalı Jesper Stechmann, 90 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

İkinci günün sonunda sporculara madalyaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile verildi.

Törene CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kaş Belediye Başkan vekili Salih Usta katıldı.

Şampiyona, 8 Ekim'de paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yapılacak yarışlarla devam edecek.

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