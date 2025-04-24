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  4. Galatasaray'ı çok istiyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!

Galatasaray'ı çok istiyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2025 18:48
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Sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'da öncelik kaleci transferi. Yönetim bu mevki için temaslarını sürdürürken Fenerbahçe'nin eski yıldızı gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ı çok istiyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı adım adım Cimbom'a... İmza her an atılabilir!
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Süper Lig'de sezonun yanına yaklaşılırken sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da yeni sezon için transfer çalışmalarıs da hız kesmeden devam ediyor.

İLK HEDEF KALECİ

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Türkiye'deki 14. yılını geçiren Fernando Muslera'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaleci arayışları hızlanırken listenin başında isim uzun süredir gündemde olan Berke Özer bulunuyor.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

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Takvim’in haberine göre, bu sezon Süper Lig’de Eyüpspor formasıyla dikkat çeken 24 yaşındaki kaleci Berke Özer, Avrupa kulüplerinin radarında. İngiliz ekibi Newcastle United’ın, Özer için Eyüpspor maçlarına gözlemci gönderdiği belirtilirken, genç kalecinin öncelikli tercihinin Galatasaray olduğu öne sürüldü. Kulüplerin anlaşması halinde Berke, Galatasaray kalesini korumaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE’DE BAŞLADI

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Altınordu altyapısında yetişen Berke Özer, 2018’de Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde geçirdiği dönemde Belçika’nın Westerlo takımına kiralanan genç kaleci, ardından Portekiz’in Portimonense ekibine gitti. 2023’te Eyüpspor’a katılan Berke, yarım sezon Ümraniyespor’da kiralık olarak forma giydi.

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