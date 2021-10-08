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CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

08.10.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde Hırvatistan'dan Petar Klovar, 92 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) gerçekleştirilen organizasyonda bugün, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde Hırvatistan'dan Petar Klovar, 92 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. Kadınlarda İtalya’dan Alessia Zecchini ise 69 metrelik dalışıyla dünya şampiyonu oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’nın üçüncü gününde, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde 42 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Hırvatistan’dan Petar Klovar, 92 metre dalışıyla birinci oldu. Fransa’dan Abdelatif Alouach 85 metreyle ikinci ve Slovenya’dan Samo Jeranko da 82 metreyle üçüncü sırada yer aldı. 92 metre hedef mesafesine dünya rekoru deneyen Rus sporcu Alexey Molchanov, dalışta çıkışa yaklaştığı sırada sığ su bayılması yaşadı ve yarışı tamamlayamadı.

Kadınlarda İtalya’dan Alessia Zecchini 69 metrelik başarılı dalışıyla dünya şampiyonu oldu. Ukrayna’dan Nataliia Zharkova 67 metreyle ikinci, Hırvatistan’dan Mirela Kardasevic ve Macaristan’dan Fatima Korok, 63 metreyle üçüncü oldu.

Master erkeklerde Almanya’dan Jens Stoetzner 65 metreyle birinci olarak yeni dünya rekoruna imza attı. Hollanda’dan Pete Botman 63 metreyle ikinci ve Danimarka’dan Jesper Stechmann 59 metreyle üçüncü oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ödül töreniyle derece alan sporculara madalyaları verildi.

Törene, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin katıldı.

Şampiyona, yarın yapılacak çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) disiplininde dalışlarla sona erecek.

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