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Çoban arazide ölü bulundu

10.10.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir çoban, arazide ölü olarak bulundu.

Çoban arazide ölü bulundu

Olay, Muratlı ilçesi çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağı yakınlarında yol kenarında bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir otomobil sürücüsünün arazide yerde yatan bir şahsı görmesi üzerine verdiği ihbar neticesinde olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede; şahsın 65 yaşındaki çoban Haydar Kotan olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ölen şahsın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
Şüpheli ölüm olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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