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Çoban, mandırada alacak verecek meselesi nedeniyle öldürüldü

28.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de bir mandıra da çalışan Afgan uyruklu çoban Rahmi Hayatullah, aralarında alacak verecek meselesi bulunan arkadaşı tarafından öldürüldü.Olay Kaman ilçesi Çuğun köyü yakınlarında bulunan mandırada meydana geldi.

Kırşehir’de bir mandıra da çalışan Afgan uyruklu çoban Rahmi Hayatullah, aralarında alacak verecek meselesi bulunan arkadaşı tarafından öldürüldü.
Olay Kaman ilçesi Çuğun köyü yakınlarında bulunan mandırada meydana geldi. İddiaya göre çoban Rahmi Hayatullah’ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören arkadaşları jandarmayı aradı. Hayatullah’ın kafasından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Afgan Ziya Rahman Hüseyini ise cinayet şüphelisi olarak alındı. Olayda kullanılan ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan Hüseyini, Rahmi Hayatullah ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu söyledi. Hüseyini jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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