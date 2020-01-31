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Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi dolup taşıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışıp ödevlerini hazırlayan öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.Büyükşehir Belediyesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışmak, ödev yapmak isteyen öğrencilerle dolup taşıyor.

Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışıp ödevlerini hazırlayan öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediyesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışmak, ödev yapmak isteyen öğrencilerle dolup taşıyor. Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 bin de dijital e-kitaba erişim sağlanabilen kütüphaneye gün içerisinde 1000’in üzerinde öğrenci geliyor. Kütüphanede, bin 300 metre kapalı alana sahip 200 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve internet - dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor. Son derece modern ve nezih bir ortama sahip kütüphane konforlu ve rahat bir ortamda öğrencilere ders çalışma imkânı sunuyor.

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