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Çoban, topladığı doğal taşlarla öğrencilere ışık oluyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde çobanlık yapan Gürol Yılmaz, hayvanlarını otlattığı sırada topladığı çeşitli maden taşlarını öğrencilere gösterilmesi üzerine İlçe Kaymakamlığına verdi.Beylikova İlçesi Mimikler Mahallesinde yaşayan Gürol Yılmaz, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

Çoban, topladığı doğal taşlarla öğrencilere ışık oluyor

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde çobanlık yapan Gürol Yılmaz, hayvanlarını otlattığı sırada topladığı çeşitli maden taşlarını öğrencilere gösterilmesi üzerine İlçe Kaymakamlığına verdi.
Beylikova İlçesi Mimikler Mahallesinde yaşayan Gürol Yılmaz, çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Hayvanlarını otlatmak için civarda bulunan yeşil alanlar ve dağlarda vaktini geçiren Yılmaz, güzergâhında yer alan değişik doğal ve madeni taşları topluyor. Çeşitli maden elementlerini içeren doğal taşların korunması gerektiğini belirten Yılmaz, "Çobanlık yaparken, ilginç taşları topluyorum. Ardından bunları biraz biriktiği zaman kaymakamlığa teslim ediyorum. Okullarda öğrencilere anlatılmasını istiyorum. Bölgemizde yaşayan çocuklarımızın bu taşları öğrenmeleri derslerinde de faydası olacaktır. Kitaplardan değil, canlı görmüş oluyorlar" dedi.

Çoban, topladığı doğal taşlarla öğrencilere ışık oluyor

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Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
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Sabah
06:31
Öğle
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İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:35
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