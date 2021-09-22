Çobankale'de titizlikle ortaya çıkarılan eserler Türk tarihine ışık tutuyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde 10 ila 11. yüzyılda inşa edilen, Selçuklu ve Osmanlı döneminden önemli izler taşıyan Çobankale'de, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan eserler, Türk tarihine ışık tutuyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Altınova Belediyesi desteği ile Çobankale'deki kazı çalışmaları yılın 12 ayı aralıksız yürütülüyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hakimiyet altında bulunan kalede görev alan kazı ekibi, hassas fırça darbeleriyle ortaya çıkardıkları ve parçalanmış seramik eserleri, titizi bir çalışmayla tekrar bir araya getiriyor.

İlk olarak Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından gündeme getirilen Çobankale'nin Selçukluların İstanbul'u fehmetmek için sınıra dayandığı en yakın nokta, haçlı seferlerinin püskürtüldüğü ilk kale ve Osmanlı'nın beylikten devlet olmasını sağlayan Bafeus Muharebesi'nin yapıldığı yer olması, bölgeye ayrı bir önem katıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çobankale Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, kalenin 10-11. yüzyılda inşa edilen bölgenin en önemli kalelerinden biri olduğunu söyledi.

Bir süre Selçukluların da eline geçen kalenin, en batıdaki Selçuklu kalesi hüviyetini de taşıdığına dikkati çeken Seçkin, "Ondan sonra bir süre haçlılar burada egemen oluyor. Daha sonra Birinci Haçlı Seferi sırasında bu kaleyi tutan Selçuklular buradan hareketle Haçlıları püskürtüyorlar. Dolayısıyla dünya ve Türk tarihi açısından önemli bir nokta bu. Çobankale'nin dünya literatürüne girmesini sağlayan olay bu. Sonrasında 1302 yılında Osmanlı Beyliği'nin devlet olma aşamasında bu bölgeye geldiğinde önemli bir düğüm noktası da Çobankale. Çobankale'nin ele geçirilmesi ve çevre alanların ele geçirilmesini sağlayan Bafeus Muharebesi bu kale sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu kalenin en önemli özelliği bölgeyi tutan en önemli merkez olması. Bu savaşta bu anlaşılmış oluyor." diye konuştu.

Çobankale kazı çalışmalarını çok önemsediklerini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da, şöyle konuştu:

"Biz burada yapılan çalışmayı ilçemiz için olduğu kadar ilimiz ve ülkemiz açısından da son derece önemli olarak görüyoruz. Merhum tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın bahsettiği gibi bu bölge Bafeus Savaşının olduğu bölge. Biz tarihimize ışık tutacak ve ülkemize değer katacak bazı eser ve bulguların buradan çıkartılması için destek veriyoruz. Bu bölge, her yanı tarih yüklü bir bölge. Dolayısıyla belediye olarak da burada yapılacak her çalışmaya gücümüz yettiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi hükümetimizin, Turizm Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın destekleri ile buradaki çalışmalar daha da hızlı yürüyecek. Hersek bölgemizde de deniz altında kayıp bir kale tespit edildi, çalışmalar devam ediyor. Üzerinde bulunduğumuz Çobankale ve bu vadi de Osmanlı için önemli bir nokta. Buradan çıkacak buluntularla hem tarihimize hem de ülkemizin tarihine ışık tutacağız."

Arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan birçok eserin parçalarını kazı evindeki laboratuvarda puzzle gibi birleştiren araştırma görevlileri de, bir eserin ortaya çıkarılmasının bazen aylarca sürdüğüne dikkati çekti.

Ekip çalışanları, doğru parçalarının tamamlanması ile yaşadıkları duyguyu tarif etmenin zor olduğunu belirtti.

