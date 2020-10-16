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Çobanlar buldu, hemen polise haber verdi

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Aydın-Muğla karayolu Büyük Menderes Köprüsü mevkiinde koyun otlatan çobanlar suda kadın cesedi buldu.Olay, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Büyük Menderes Köprüsü’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın-Muğla karayolu Büyük Menderes Köprüsü mevkiinde koyun otlatan çobanlar suda kadın cesedi buldu.
Olay, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Büyük Menderes Köprüsü’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede koyun otlatan çobanlar Büyük Menderes Nehri’nde su üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Çobanlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sudan çıkarılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede ölü bulunan kişinin 79 yaşındaki Servet Öztürk olduğu belirlenirken, yaşlı kadının ölümünün intihar mı, yoksa kaza mı olduğu yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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