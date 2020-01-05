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  4. Çobanlar güneş panelli barakalarda kalacak

Çobanlar güneş panelli barakalarda kalacak

MARDİN HABERLERİ  | 05.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’ın talimatıyla kırsalda zor koşullarda çobanlık yapanlara yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce merada çobanevi ve yaşam koşullarının artırılması projesi teknik işbirliği protokolü hazırlandı.

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’ın talimatıyla kırsalda zor koşullarda çobanlık yapanlara yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce merada çobanevi ve yaşam koşullarının artırılması projesi teknik işbirliği protokolü hazırlandı. Proje çerçevesinde 20 çiftçiye baraka, güneş paneli ve süt sağım makinesi hibe edildi.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi finansmanı ile Artuklu Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen merada çobanevi ve yaşam koşullarının artırılması projesi teknik işbirliği protokolü çerçevesinde Artuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapıp işlemleri tamamlanan 20 üreticiye 1 er adet baraka, güneş paneli ve süt sağım makinesi hibe edildi. Çiftçilerin katılımıyla Artuklu Kaymakamlığı Hizmet binasında dağıtımı töreni yapıldı. Çiftçinin koşullarının iyileştirilmesi için projeler ürettiklerini anlatan Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, "Proje sayesinde 8 bin küçükbaş hayvana bakan 20 çobanının meradaki yaşam koşulları kolaylaşmış oldu. Çobanlar, barakalarda yer alan güneş panelleri ile sıcak su ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Zor koşullarda üretime katkı sunan çiftçilerimize desteklerimiz devam edecek" dedi.
Konuşmaların ardından çiftçilere baraka güneş paneli ve süt sağım makinesi dağıtıldı.

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