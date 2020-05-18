YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çobanların koyun kırkım mesaisi başladı

Çobanların koyun kırkım mesaisi başladı

ADANA HABERLERİ  | 18.05.2020 13:03 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde koyun kırkım mesaisi başladı.Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, hayvan üreticilerini ziyaret etti.

Çobanların koyun kırkım mesaisi başladı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde koyun kırkım mesaisi başladı.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, hayvan üreticilerini ziyaret etti. Başkan Ergü ceketini çıkarıp, çobanlarla birlikte kırkım yaptı. Çobanların yılın dört mevsimi zorlu bir meslek icra ettiğini belirten Başka Ergü, "Ülke ekonomisine çiftçimizin hayvancılıkla uğraşan emekçilerin desteği çok büyüktür. Yerli ve milli ürünlerimiz ile dünyaya açılan bereket kapımız var. Bugün çobanlarımızın kırkım sezonu başladı. Bizlerde çobanlarımızı zorlu mesaide yalnız bırakmak istemedik. Hayırlı ve bereketli bir sezon olsun” dedi.

Çobanların koyun kırkım mesaisi başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Ankara’ya servis park

Ankara’ya servis park

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Adana Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:21
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:49
Yatsı
21:19

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Avşar Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.