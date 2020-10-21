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Çobanlı mahallesinin içme suyu sorunu çözülüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, Çobanlı Mahallesinde yetersiz gelen içme suyu miktarını artırmak için çalışmalara başladı.Kahta Belediyesi, ilçenin uzun yıllara dayanan ve adeta kronikleşen sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor.

Çobanlı mahallesinin içme suyu sorunu çözülüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, Çobanlı Mahallesinde yetersiz gelen içme suyu miktarını artırmak için çalışmalara başladı.
Kahta Belediyesi, ilçenin uzun yıllara dayanan ve adeta kronikleşen sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla Fen İşleri Ekipleri, Çobanlı Mahallesinde yetersiz gelen içme suyu miktarını artırmak için başlatmış olduğu 3 bin metrelik yeni içme suyu isale hattı döşeme çalışmalarına başladı. Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürü Mehmet Yaşar Başaslan, “Yıllar önce döşenen 70’lik borulardan içme suyunu sağlayan Çobanlı Mahallesi, nüfus artışına bağlı olarak özellikle yaz aylarında içme suyu yetersizliğine neden oluyordu. Başlattığımız çalışma ile mevcut şebekeye ilave 3 bin metre 100’lük yeni içme suyu şebeke hattı çektik. Mahallemizin yıllardır süregelen içme suyu sorunu yapılan çalışmaların ardından çözüme kavuşacak" diye konuştu.
Uzun yıllardan beri yaşadıkları içme suyu sorunun çözülmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Çobanlı mahalle sakinleri, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ekibine teşekkür etti.

Çobanlı mahallesinin içme suyu sorunu çözülüyor

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