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Coca-Cola "Daha Daha" ile tüketiciler milyonlarca hediye kazandı

16.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coca-Cola "Daha Daha" ile tüketiciler milyonlarca hediye kazandı

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, her hedef kitleye özel hediyeler sunduğu kampanyalarını tek bir dijital platformda topladığı "Daha Daha" ile online ve offline kanalları birleştirerek tüketicilerinin hayatlarına değer katmaya devam ediyor.

Coca Cola'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında "Daha Daha" uygulamasını hayata geçiren Coca-Cola, tüketicilere fayda sağlamayı sürdürüyor. Daha Daha isminin de ana stratejisinde yer alan her zaman tüketiciye dahasını sunma prensibini devam ettirerek tüketicilerin vazgeçemediği uygulamalardan biri oldu.

Yeme içme, telekomünikasyon, giyim, kültür sanat ve teknoloji alanlarında pek çok hizmete indirimli ulaşma imkanı sunan "Daha Daha" uygulaması, iki yıl içinde 9 milyon indirilme elde etti. Aralarında restoran indirimleri, internet paketleri, online film ve müzik platformlarına erişim, oyunlarda geçerli kodlar gibi seçeneklerin bulunduğu 50’den fazla promosyon ve 54 milyon adet üzerinde hediye tüketiciyle buluştu.

Tüketiciler günlük hayatlarını kolaylaştıran ve kendilerine farklı deneyimler sunan Daha Daha uygulamasını, her gün kontrol ettikleri bir uygulama olarak hayatlarına dahil ettiler. Daha Daha dijitalde yaptığı yatırımlarla hedef kitlenin yüzde 70'inden fazlasına her ay ulaşıyor ve yeni başlayan 2,5 litre yıldızlı kapaklardan toplanan Daha puanlarla sadakat programını milyonlarca hediyeyle birlikte tüketiciler ile buluşturuyor.

Geniş partner ağını ve çok kanallı pazarlama kullanarak hem partnerlerine hem de tüketicilere değer katmaya devam eden Coca-Cola’nın Daha Daha uygulamasının sağladığı fırsatlardan yararlanmak için "www.dahadaha.com"a girmek ve ya "DAHA DAHA" mobil uygulamasını indirmek yeterli oluyor.

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