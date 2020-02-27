Coca-Cola İçecek'in net satış geliri 12,25 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek (CCI), 2019'da büyümesini sürdürdü ve şirketin net satış geliri, önceki yıla göre yüzde 15 artışla 12,25 milyar liraya ulaştı.

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı CCI'nın açıklamasına göre, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren şirketin satış hacmi 2019'da 1,3 milyar ünite kasa olarak gerçekleşti.

Net satış geliri yüzde 15 yükselerek 12,25 milyar liraya ulaşan Coca-Cola İçecek, FAVÖK'te yüzde 19 ile gelirlerin üzerinde artış yakalayarak 2,28 milyar TL'yi gördü.

Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2019'da zorlu makroekonomik koşulların şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerde de etkili olduğunu, ancak başarılı pazar uygulamaları ve ürün portföyünün etkin kullanımı sayesinde üst üste 3 yıldır kaliteli büyüme hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.

Türkiye'de gazlı içecek kategorisindeki büyümeyi tekrarladıklarının altını çizen Başarır, CCI'nın ikinci büyük pazarı Pakistan'da zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen daralan gazlı içecekler pazarında paylarını artırdıklarını, Orta Asya'da ise Kazakistan ve Azerbaycan'ın sonuçlara önemli katkı sunduğunu anlattı.