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Coca-Cola Türkiye ve Mavi’den geri dönüştürülmüş koleksiyon

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

Coca-Cola ve Mavi'nin yaşanabilir bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla birlikte başlattığı mobil uygulama Kollekt ile toplanan pet şişeler, Coca-Cola X Mavi Koleksiyonu’nda yeniden hayat buluyor

İSTANBUL(AA) - Mavi ve Coca-Cola, pet şişelerin geri dönüşümü yoluyla hazırladığı Coca-Cola X Mavi Koleksiyonu’nu sundu.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, koleksiyon, doğaya saygısını farklı şekillerde ifade eden, geri dönüştürülmüş pet şişeler, pamuk veya yüzde 100 organik pamuktan üretilmiş dokuz farklı tişörtten oluşuyor. Tişörtlerin üretiminde kullanılan plastikler Coca-Cola Vakfı, Doğa Koruma Merkezi (DKM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) iş birliğiyle Kemer’de pilot olarak hayata geçirilen ve toplum tabanlı bir geri dönüşümü destekleyen Kollekt uygulaması ile toplandı.

Coca-Cola X Mavi Koleksiyonu, Coca-Cola’nın Atıksız Bir Dünya vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi. Dünyadaki plastik sorununun aşılmasına yardımcı olmak için şişeleyici ortaklarıyla birlikte kendisine önemli hedefler belirleyen marka, bu vizyon kapsamında 2025 yılına kadar ürettiği ambalajların tamamını yüzde 100 geri dönüştürülebilir yapacak ve 2030 yılına kadar tüm ambalajlarını geri dönüşüme kazandıracak. Coca-Cola, aynı zamanda, tüketiciyi de geri dönüşüm konusunda teşvik ederek herkesin bu süreçte yer alması için çalışmalarını sürdürecek.

- Uygulamanın ilk hayata geçirildiği bölge Kemer

Coca-Cola Vakfı, Doğa Koruma Merkezi (DKM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirilen Kollekt , Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesinin önemli bir parçası. Bir mobil uygulama olan Kollekt ile tüketici aracılığıyla, toplama sistemi bulunmayan ya da tüm atıkların toplanmasında yetersiz kalan, biyolojik çeşitlilik ve turizm değeri yüksek küçük yerleşimlerde toplum tabanlı sürdürülebilir bir geri dönüşüm ve bertaraf modeli oluşturulması ve uygulanması destekleniyor. Kollekt uygulamasının ilk hayata geçtiği pilot bölge olan Kemer’de, mevcut atık yönetim sistemini halka dayalı yöntemlerle iyileştirerek geri dönüşüm oranını 3 yılda 3 katına çıkarmak ve Belediye eliyle toplanamayan ve denize ulaşan atıkları geri dönüşüm sistemine kazandırmak amaçlanıyor. Modelin Türkiye çapında yaygınlaşması halinde Belediyeler eliyle toplanamadığı için denizlere ulaşan plastik atığın yüzde 70 azalması, geri dönüşüm oranının 3 katına çıkması öngörülüyor.

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