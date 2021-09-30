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Coca-Cola, yeni global marka platformu "Gerçek Mucize"yi tanıttı

30.09.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coca-Cola, yeni global marka platformu "Gerçek Mucize"yi tanıttı

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, yeni global marka platformu "Gerçek Mucize" ile birlikte Coca-Cola logosunu yeni bakış açısıyla yorumlayan "Sarılma" logosunun da tanıtımını gerçekleştirdi.

Coca-Cola açıklamasına göre, söz konusu platform, Coca-Cola'nın dünyanın her yerinde insanları günlük yaşamlarında bir araya getirme ve "mutluluğa kucak açma" vaadini, bugün yaşanılan dünya ile uyumlu şekilde yeniliyor. Gerçek Mucize, son 18 aydan bu yana hayattan çıkarılan dersler üzerine inşa edildi. Günlük hayatı sıra dışı bir hale çeviren beklenmedik durumlar karşısında, bir araya gelindiğinde mucizelerin gerçekleşebileceğinin altını çiziyor.

Coca-Cola'nın 2016 yılından beri hayata geçirdiği ilk global marka platformu olan Gerçek Mucize, Coca-Cola'nın yenilenen görsel kimliğinin yanı sıra markanın tüm pazarlama çalışmalarında yer alacak Coca-Cola logosunu yeni bir bakış açısıyla birlikte hayata geçiriyor. Coca-Cola'nın ikonik logosunu "Sarılma" olarak yorumlayan yeni yaklaşım, tüm ürünlerin üzerinde kullanılıyor.

Gerçek Mucize platformu, Coca Cola'nın yeni kampanyası "Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız" ile birlikte hayata geçiyor. Gerçek ve sanal dünyaları harmanlayan "Birbirimize Bir Coca-Cola Kadar Yakınız", insanları birleştiren anların, ayıranlardan daha büyük olduğu inancına değiniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Manolo Arroyo, "Gerçek Mucize felsefesinin temelinde, ikilemlerin dünyayı daha ilginç bir yer haline getirebileceği inancı yatıyor. Bu, olağanüstü insanların, beklenmeyen fırsatların ve muhteşem anların bulunduğu bir dünya… Gerçek Mucize salt bir reklam sloganı veya tek seferlik bir kampanyadan ibaret değil. Coca-Cola genelindeki pazarlama ve iletişim çalışmalarına yön verecek bir marka felsefesi ve inanç…" ifadelerini kullandı.

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