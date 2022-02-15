YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Coca-Cola, yeni sezonda Valorant Türkiye Ligi'nin isim sponsoru oluyor

Coca-Cola, yeni sezonda Valorant Türkiye Ligi'nin isim sponsoru oluyor

15.02.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESA'nın organizasyonunu yapacağı espor liginin adı, 2022 yılı için Coca–Cola'nın isim sponsorluğuyla "Coca-Cola: Birlik" olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, 2019'da çok oyunculu taktiksel FPS video oyunları kategorisine hızlı bir giriş yapan ve yayınlandığı ilk günden itibaren Türkiye'de de büyük ilgi gören Valorant Oyunu'nun ilk kez yapılacak profesyonel espor liginin isim sponsoru olacağını açıkladı.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Riot Games'in, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Valorant Oyunu'nun profesyonel liglerini espor organizatörü iş ortakları üzerinden yapma kararı alması üzerine Türkiye için ESA Esports & Media Riot'un münhasır Valorant espor iş ortağı olarak seçildi.

Dünyanın en büyük Valorant topluluklarından birine sahip olan Türkiye'nin tek başına bir bölge sayıldığı bu sistem içinde, lig adının Türkçe olmasına karar verildi ve lige tüm ülkeyi ortak bir paydada birleştirecek "Birlik" ismi konuldu. ESA'nın organizasyonunu yapacağı ligin adı 2022 yılı için Coca–Cola'nın isim sponsorluğuyla birlikte "Coca-Cola: Birlik" olarak anılacak.

Kadınlara her alanda desteğini sürdüren Coca-Cola, Valorant Ligi'nin isim sponsorluğu ile yetinmeyip bütün yılı kapsayacak Türkiye'nin ilk kadın Valorant turnuva serisi olacak olan ESA Open Fire Rebels ile de ana partnerlik anlaşması imzaladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Yalnızlık demans riskini artırıyorYalnızlık demans riskini artırıyor
Sivas'ta bir kişi evinin bahçesinde ölü bulunduSivas'ta bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:23
İkindi
16:16
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.