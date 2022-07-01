Coca-Cola’dan yeni lezzet "Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition"

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola, inovasyon platformu Coca-Cola Creations kapsamında dünyada sınırlı sayıda üretilen yeni ürünü "Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition’ı" gerçekleştirdiği global lansmanla duyurdu.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, DJ ve müzik yapımcısı Marshmello ile yapılan iş birliğinden doğan "Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition" zero sugar seçeneği ile Türkiye’de de tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Coca-Cola, inovasyon platformu Coca-Cola Creations kapsamında üretilen yeni ürünü, GRAMMY’ye aday gösterilen DJ ve müzik yapımcısı Marshmello’nun sanatçı kimliğinden ilham alınarak özel olarak tasarlandı.

Ürün, Coca-Cola’nın bir sanatçıyla beraber yarattığı ilk içecek olma özelliğine sahip.

Marshmello's Limited Edition Coca-Cola, ADB, Kanada, Brezilya, Meksika, İngiltere, İspanya ve Japonya ile aynı anda Türkiye’de de 1Temmuz'dan itibaren satışına başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Coca-Cola Company Küresel Strateji Kıdemli Direktörü Oana Vlad, müziğin, Coca-Cola gibi, toplulukları bir araya getirmek ve ortak deneyim fırsatları yaratmak için güçlü bir araç olduğunu belirterek, "Coca-Cola Creations çatısı altındaki yeni ürünümüz için beklenmedik bir lezzet arayışındaydık. Marshmello ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de müzik ve Coca-Cola’yı bir araya getiren mükemmel bir karışım oldu. Marshmello’s Limited Edition Coca-Cola’yı tüketiciye sunmak ve hayranlarını Mello’nun dünyasına dalmaya davet etmek, markamız için heyecan verici bir adım. Müziğiyle kültürü olumlu yönde etkileme arzusuyla bilinen Marshmello’un, Coca-Cola ile yaptığı iş birliği, hayranlarını Mello’nun dünyasını (Melloverse) bizzat deneyimleme imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

DJ ve müzik yapımcısı Marshmello ise sınırlı sayıda üretilen "Marshmello’s Limited Edition Coca-Cola" için Coca-Cola ile iş birliği yapmak kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğunu aktararak, "Yepyeni bir aromaya sahip bu lezzetin içeriğini, benim en sevdiğim lezzetler oluşturuyor. Umarım hayranlarımda bu heyecan verici lezzeti benim kadar sever." değerlendirmesinde bulundu.

Marshmello’s Limited Edition Coca-Cola, sanatçının en sevdiği tatlar olan çilek ve karpuzun Coca-Cola lezzetiyle harmanlanmış ferahlatıcı bir bileşimden oluşuyor.

Verilen bilgiye göre, Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition’ın lansmanı için 9 Temmuz’da tüm dünyada aynı anda Fortnite’ta oynanacak ve Twitch üzerinden yayınlanacak etkinlikte de ürün yer alacak.

Etkinlik sonrasında, 25 Temmuz’dan itibaren ise tüketiciler kutu üzerindeki QR kodu taratıp www.coca-cola.com/creations üzerinden Coca-Cola Creations çevrimiçi merkezine bağlanabilecek ve burada yapay zeka teknolojisi sayesinde dinleyicilerin Marshmello’un son parçasını dinlerken hissettiği duyguları kişiselleştirilmiş bir dijital sanat eserine dönüştürecek.

Yılın ilerleyen dönemlerinde Coca-Cola, yaratıcılık ve kültürel bağlantıların yön verdiği yenilikler ve iş birlikleri içeren daha başka sınırlı üretim Coca-Cola Creations ürünlerini de piyasaya sunacak.

