Coca-Cola'dan "Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu"

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu", 3-4-5 Temmuz'da online olarak düzenlenecek.

Coca-Cola açıklamasına göre, Hackathon'a "Kadının Güçlenmesi Çözümleri" ile "Evde ve Ev Dışında Sürdürülebilirlik Çözümleri" konularında fikirleri olan herkes 30 Haziran'a kadar başvurabilecek.

Coca-Cola, Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu ile Kovid-19 sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor.

Habitat Derneği iş birliği ile 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek online sürdürülebilirlik hackathonuna başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek.

"Kadının Güçlenmesi Çözümleri" ile "Evde ve Ev Dışında Sürdürülebilirlik Çözümleri" temasıyla düzenlenen hackathona bireysel ya da en fazla 4 kişiden oluşan ekiplerle katılım sağlanabilecek.

Hackathon boyunca mentorlar tarafından desteklenen adaylar fikrini geliştirebilecek, gerçekleşecek eğitimlerle girişimini bir üst seviyeye taşıyabilecek.

Jüri değerlendirmesinde ilk 15'e girmeye hak kazanan adaylar 2 gün sürecek online hızlandırma kampına katılma hakkına sahip olacak.