Cocu 2 yıldızı kadro dışı bıraktı!

1 / 17 Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

2 / 17 Dün akşam saatlerinde Rize'ye varan Fenerbahçe kafilesinde başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu 4 futbolcuyu Rize’ye götürmedi.