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Cocu 2 yıldızı kadro dışı bıraktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'dan flaş karar... Hollandalı teknik adam, Çaykur Rizespor deplasmanına iki yıldızını götürmedi

Yıldız isimler Rize'ye götürülmedi

Cocu 2 yıldızı Rize'ye götürmedi

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.
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Dün akşam saatlerinde Rize'ye varan Fenerbahçe kafilesinde başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu 4 futbolcuyu Rize’ye götürmedi.

Dün akşam saatlerinde Rize'ye varan Fenerbahçe kafilesinde başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu 4 futbolcuyu Rize’ye götürmedi.
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Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Alper Potuk ve Roberto Soldado’yu da İstanbul’da bıraktı.

Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Alper Potuk ve Roberto Soldado’yu da İstanbul’da bıraktı.
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Ligde geride kalan 6 maçta sadece 7 puan toplayabilen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 6 maçta sadece 7 puan toplayabilen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
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Teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren 3 puanlı Çaykur Rizespor ise çıkış arıyor.

Teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren 3 puanlı Çaykur Rizespor ise çıkış arıyor.
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Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
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Harun Tekin

Harun Tekin
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Şener Özbayraklı

Şener Özbayraklı
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Roman Neustadter

Roman Neustadter
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Diego Reyes

Diego Reyes
11 / 17

Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım
12 / 17

Mehmet Topal

Mehmet Topal
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Jailson

Jailson
14 / 17

Andre Ayew

Andre Ayew
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Yassine Benzia

Yassine Benzia
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Aatıf Chahechouhe

Aatıf Chahechouhe
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Islam Slimani

Islam Slimani
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Phillip Cocu alper potuk roberto soldado Fenerbahçe Çaykur Rizespor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAPMAYIN YA TAKIMIN EN İYİLERİNDEN OLAN TOLGA CİĞERCİ SAKAT MI TÜH YA NASIL ÜZÜLDÜM OYSA Kİ ADAM NE HARİKA TOP OYNUYORDU HİÇ DE SAKATLANMIYORDU FENEVDE BANKO OYNUYORDU (YEDEK KULÜBESİNDE) ONUN YOKLUĞUNU FENEV ÇOK ARAYACAK
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