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Çocuğa cinsel istismar suçundan hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 15.12.2020 11:59 | Son Güncelleme

Ankara’da sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 48 yaşındaki şüpheli Nevşehir’de yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Taşra İlamat Masasınca sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 48 yaşındaki A.C.V.

Ankara’da sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan 48 yaşındaki şüpheli Nevşehir’de yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Taşra İlamat Masasınca sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 48 yaşındaki A.C.V. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C.V. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Saygın Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
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