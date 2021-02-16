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Çocuğun parmağına sıkışan musluk yüzüğü kesilerek çıkarıldı

16.02.2021 22:13 | Son Güncelleme:
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Çocuğun parmağına sıkışan musluk yüzüğü kesilerek çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan musluk yüzüğü kesilerek çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Esat Çelik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynarken musluk yüzüğü parmağına sıkıştı.

Esat’ın sesini duyan ailesi, musluk yüzüğünü kendileri çıkarmak istedi ancak başaramadı.

Ailesi musluk yüzüğünü bir türlü çıkaramayınca, çocuğu Tarsus Devlet Hastanesine götürdü.

Yüzük, doktorlar tarafından da çıkartılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü sağlık ekiplerinin nezaretinde keserek çıkarttı.

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