YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Çocuğunu alan çarşıya koştu

Çocuğunu alan çarşıya koştu

KİLİS HABERLERİ  | 27.05.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kilis’te, 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alan alileler, çarşıya çıkınca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-14 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı.Bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler.

Kilis’te, 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alan alileler, çarşıya çıkınca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 0-14 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı.
Bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay yaratan bahçe pozu! Olay yaratan bahçe pozu!
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Kilis Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:09
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:48
Yatsı
21:21

Kilis Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Hamdemirci Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kilis sosyal mesafeye uymuyor

Kilis sosyal mesafeye uymuyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kilis’te sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kilis’te sosyal mesafe hiçe sayıldı

Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.