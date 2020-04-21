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Çocuğunu dilendiren şahıslara ceza

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kayseri’de 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan 1 çocuk tespit edilirken 4 kişiye işlem yapıldı.Şehirde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 1 çocuk tespit edildi.

Kayseri’de 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan 1 çocuk tespit edilirken 4 kişiye işlem yapıldı.
Şehirde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 1 çocuk tespit edildi. 1 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’ suçundan, 4 şahsa da Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden ekiplerce işlem yapıldı.
Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Kocasinan
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Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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