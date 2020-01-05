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  4. “Çocuğunuzda bu sorunlar varsa, büyüme gelişme geriliği olabilir”

“Çocuğunuzda bu sorunlar varsa, büyüme gelişme geriliği olabilir”

AYDIN HABERLERİ  | 05.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Okul çağındaki çocuklarda çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarının sadece çocukların günlük yaşamını değil, gelişimini ve öğrencilik hayatını da olumsuz etkilediği belirtildi.

Okul çağındaki çocuklarda çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarının sadece çocukların günlük yaşamını değil, gelişimini ve öğrencilik hayatını da olumsuz etkilediği belirtildi. KBB Hastalıkları Burun ve Yüz Estetik Cerrahisi Op. Dr. Cem Karas, bu hastalıkların çocuklardaki uyku düzeninden gelişim geriliğine, idrar kaçırmadan davranış bozukluğuna kadar pek çok olumsuzluğa neden olduğunu belirtti.
Okul çağındaki çocuklarda çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarına karşı tedbirli ve bilinçli olmak gerektiğini belirten Op. Dr. Cem Karas, “Bunlar arasında bademcik, geniz eti büyümesi ve kulakta sıvı birikmesi oldukça önemli. Öyle ki bu hastalıklar sık görülmeye başlayınca çocukların uyku düzeni bozuluyor ve gelişme geriliği de ön plana çıkıyor. Özellikle sağlıklı büyümeleri için anne babalar olarak her türlü tedbiri alır, onları olası hastalıklardan koruruz. Ancak bazı durumlarda daha dikkatli ve erken davranmak, çocuklarımızın gelişimi açısından daha da önemlidir. Çocukluk döneminde orta kulakta sıvı toplanması, yani tıptaki ismiyle ‘seröz otit’ hastalığı oldukça sık görülen bir durumdur. Hastalığın ilk evresinde çocukta hafif bir işitme kaybı olabilir. Kulakta ağrı, ateş, akıntı gibi yakınmalar yoktur. Orta kulak boşluğu normalde havayla doludur. Burun arkasındaki geniz ile kulak arasında havalanma görevini yapan östaki borusu sayesinde orta kulaktaki hava basıncı dış ortamdaki basınçla eşitlenir. Çocuklarda kulak ile geniz arasındaki mesafenin kısa oluşu ve anatomik olarak geniz eti büyüklüğü, sık geçirilen enfeksiyonlar ve alerjik yapı, kulak sıvısı oluşumunun küçük yaşlarda daha sık görülmesinin nedenleri arasındadır” diyerek okul çağındaki çocukların yaşıtlarından geri kalmaması için zaman zaman doktora başvurulmasını tavsiye etti.
Çocuklarda burun akıntısı ve geniz eti büyümesinin oldukça sık karşılaşılan durumlar olduğunu belirten Op. Dr. Karas, “Tedavi sürecinde çocukların alerji yönünden değerlendirilerek testleri yapılması gerekir. Orta kulakta sıvı birikmesi uzun süreli ilaç tedavileriyle ortadan kaldırılabilir. Ancak östaki borusunun tıkanmasına neden olan geniz eti ve bademcik büyüklüğü durumlarında ve ilaç tedavisinin etki etmediği durumlarda cerrahi uygulama yapılması gerekir. Orta kulakta sıvı toplanması nedeniyle kulak zarına yerleştirilen havalanma tüpü ameliyatları sık yaptığımız ve işitme kaybını düzelten bir operasyondur. Yerleştirilen tüp 3-6 ay gibi bir süre sonunda kendiliğinden çıkmaktadır. İleride kalıcı bir işitme bozukluğuna yol açmamak ve özellikle eğitim yıllarındaki çocuklarımızı yaşıtlarından geri bırakmamak için işitme konusunda uyanık olmalı ve geç kalmadan doktora başvurmalıyız” dedi.
“Geniz eti çocuğun yüz şeklini bozabilir ve işitme kaybına neden olabilir”
Geniz etinin burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir doku olduğunu belirten Karas açıklamasında “Eğer çocuğunuzda sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi veya iltihabı varsa, doktorunuz geniz etinin ameliyatla alınmasını önerebilir. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmazlar. Geniz etinin büyümesi halinde; Burundan nefes almakta güçlük, sürekli ağızdan nefes alma, burun tıkalı gibi genizden konuşma, uyku sırasında horlama, iştahsızlık ve gelişme geriliği gibi belirtiler görülebilir. Bunun yanında sinsi seyreden işitme kaybı, horlama ve gece uykuda solunum durması, idrar kaçırma, uyku sırasında salınan büyüme hormonunun etkilenmesine bağlı olarak gelişen büyüme sorunları, yüz görünümünde şekil bozuklukları, iştahsızlık, iyi nefes alamayan ve kaliteli uyku uyuyamayan çocuklarda sık görülen hiperaktivite ve davranış bozuklukları, okul başarısızlığı, kronik sinüzit ve geceleri durmayan öksürükler, ağız solunumuna bağlı diş çürükleri, burun içi fizyolojisinin bozulmasına bağlı gelişen burun kanamaları ortaya çıkabilir” ifadelerine yer verdi.

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