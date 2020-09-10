Çocuk Atölyeleri sanal ortamda devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi’nin, her yıl çocuklar için düzenlediği eğitimler, bu sene koronavirüs dolayısıyla uzman eğitmenlerin anlatımıyla Youtube hesabından yayınlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Eğitim çalışmaları ise bu yıl koronavirüs önlemleri çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı üzerinden yayınlanan eğitimler arasında; 3-4 yaşındaki çocuklar için oyun grubu, 6 yaş üzeri çocuklar için sihirli deneyler ve resim, 7 yaş üzeri çocuklar için satranç, jimnastik & yoga ile evlerdeki araç ve gereçlerle ritim tutularak yapılan müziğin mutfağı yer alıyor. Uzman eğitmenler tarafından hazırlanan videolarda, çocukların beceri ve zeka gelişimine katkı sağlayacak metotlar eşliğinde içerikler sunuluyor.

Online Çocuk Atölyeleri eğitimlerini izlemek isteyen çocuklar videolara, Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından ulaşabiliyor.

