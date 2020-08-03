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Çocuk evleri koordinasyon merkezinde bayram sevinci

AKSARAY HABERLERİ  | 03.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Aksaray’da protokol üyeleri çocuk evlerini ziyaret ederek çocukların bayramını kutladı.Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocukları ziyaret etti.

Aksaray’da protokol üyeleri çocuk evlerini ziyaret ederek çocukların bayramını kutladı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden protokol üyeleri çocukların ve koordinasyon merkezi görevlilerinin bayramını kutladı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, bayramların gönül almak için çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek, çocuklara daha nice güzel bayramlara kavuşmalarını diledi.

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