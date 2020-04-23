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Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara 23 Nisan sürprizi

AĞRI HABERLERİ  | 23.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramını kutladı.Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları 23 Nisan’da Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramlarını kutlayarak pasta kesti.

Ağrı Valiliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramını kutladı.
Ağrı Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları 23 Nisan’da Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların bayramlarını kutlayarak pasta kesti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Ağrı Valiliği ve Vefa Sosyal Destek Grubu Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların da yüzünü güldürdü.

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Ağrı Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:11
İkindi
15:57
Akşam
19:01
Yatsı
20:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Hira Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
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