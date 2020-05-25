YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Çocuk evlerinde Bayram coşkusu

Çocuk evlerinde Bayram coşkusu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.05.2020 19:07 | Son Güncelleme

Elazığ’da Çocuk evlerinde kalan çocuklar için yapılan etkinlilerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.Elazığ Belediye Konservatuvarı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk evlerinde etkinlik düzenlendi.Etkinlikte konservatuvarı Türk Halk Müziği Koro Şefi Aygün Çam, Türk Sanat Müziği Koro Şefi Gültekin Demirbaş ve Tiyatro Bölümü Bölüm Başkanı Mehmet Reşat Bulut, Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla buluştu.Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu ve geleneksel Ramazan bayramı etkinlikleriyle keyifli zaman geçiren çocuklar, müzik dinletisi ve ses yarışmasıyla bayram coşkusunu ve neşesini doyasıya yaşama fırsatı buldu.

Elazığ’da Çocuk evlerinde kalan çocuklar için yapılan etkinlilerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.
Elazığ Belediye Konservatuvarı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk evlerinde etkinlik düzenlendi.Etkinlikte konservatuvarı Türk Halk Müziği Koro Şefi Aygün Çam, Türk Sanat Müziği Koro Şefi Gültekin Demirbaş ve Tiyatro Bölümü Bölüm Başkanı Mehmet Reşat Bulut, Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla buluştu.
Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu ve geleneksel Ramazan bayramı etkinlikleriyle keyifli zaman geçiren çocuklar, müzik dinletisi ve ses yarışmasıyla bayram coşkusunu ve neşesini doyasıya yaşama fırsatı buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Elazığ Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:44
Yatsı
21:20

Elazığ Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Koç Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Küçük Eczanesi
Merkez
Septioğlu Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Korona tedbirini ihlal eden kuaför kapatıldı, 12 bin 600 TL ceza kesildi

Korona tedbirini ihlal eden kuaför kapatıldı, 12 bin 600 TL ceza kesildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Özgenur Öldü

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Özgenur Öldü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.