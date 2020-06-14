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Çocuk inovasyon yarışmasına GKV damgası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.06.2020 14:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de ilk defa sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen “Çocuk İnovasyon Yarışması’nda GKV Özel Ortaokulu 5A sınıfı öğrencisi ve Nuray-Tuncay Kara Bilsem öğrencisi Zeynep Moschini “Ayakkabı Dezenfektan Aleti” fikri ile Gaziantep birincisi oldu.Düzenlenen törenle ödülünü alan Moschini gelecekte insanlık yararına hizmet edecek bir bilim adamı olmak istediğini ifade ederek kendisine destek veren ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Çocuk inovasyon yarışmasına GKV damgası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de ilk defa sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen “Çocuk İnovasyon Yarışması’nda GKV Özel Ortaokulu 5A sınıfı öğrencisi ve Nuray-Tuncay Kara Bilsem öğrencisi Zeynep Moschini “Ayakkabı Dezenfektan Aleti” fikri ile Gaziantep birincisi oldu.
Düzenlenen törenle ödülünü alan Moschini gelecekte insanlık yararına hizmet edecek bir bilim adamı olmak istediğini ifade ederek kendisine destek veren ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığınca geleceğin söz sahipleri olacak çocuklar için pandemi sürecinde evlerindeki boş vakti nitelikli kılmak adına sosyal medya üzerinden organize edilen yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar için Onat Kutlar Konferans Salonu’nda “Çocuk İnovasyon Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi. Törende yarışmanın birincisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul öğrencisi Zeynep Moschini icat ettiği “Ayakkabı Dezenfektan Aleti” projesiyle ilgili birincilik ödülünü Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Dr. Meryem Arslan’dan alırken gelecekte bilim adamı olmak istediğini salgın hastalıklara yönelik mücadelede farklı çalışmalarla insanlığa hizmet etmek istediğini ifade ederek projesine destek veren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti. Dereceye giren öğrenciyi kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’de geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesinde bu tür çalışmaların önemli olduğuna dikkat çekerek yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuk inovasyon yarışmasına GKV damgası

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