Çocuk Komitesi üyesi çocuklar fidan dikti

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, ’Engelsiz çocuk buluşması projesi’ kapsamında, engelli çocuklarla birlikte ’Çocuk Hakları Ormanı’na fidan dikti.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, pandemi kuralları gözetilerek 30 çocuğun, Toroslar ilçesindeki Anıttepede bulunan ’Çocuk Hakları Hatıra Ormanı’na 100 adet çeşitli türde fidan diktiğini belirterek, "Engelsiz çocuk buluşması kapsamında engelli ve engelsiz çocuklarımızla, birlikte yaşama olgusuyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyarak fidanları toprakla buluşturduk" dedi.