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Çocuk Meclisi’nden ‘kardeş okuluma hediye’ etkinliği

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Çocuk Meclisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Kardeş Okuluma Hediye’ etkinliğinde Erdemir İlkokulu öğrencileri Dikmen İlkokulu’na 35 akıl zeka oyunu hediye etti.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Çocuk Meclisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘Kardeş Okuluma Hediye’ etkinliğinde Erdemir İlkokulu öğrencileri Dikmen İlkokulu’na 35 akıl zeka oyunu hediye etti.
Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Kardeş Okuluma Hediye’ etkinliği düzenledi.
İlk etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denkleştirilen Erdemir İlkokulu ile Dikmen İlkokulu arasında yapıldı. Akıl Zeka Oyunu alanında eksik oyunları olan Dikmen İlkokulu’na, Erdemir İlkokulu tarafından 8 farklı oyunda toplam 35 Akıl Zeka Oyunu hediye edildi.
Dikmen İlkokulu’ndaki hediyeleşme törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever, Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Erdemir İlkokul Müdürü Ramazan Karaoğlu, Dikmen İlkokulu Müdürü Mustafa Atalay, Çocuk Meclisi Başkanı Duru Karaman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever, katkıları için Ereğli Belediyesi’ne teşekkür etti. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş de “Belediye Başkanımız Halil Posbıyık şehir dışında olduğundan bu etkinliğe katılamadı ancak sizlere her zaman olduğu gibi Sevgi, Barış, Dostluk duygularını gönderdi. ’Kardeş Okuluma Hediye’ etkinliği ile geleceğimiz olan çocuklarımıza yardımlaşmayı ve paylaşmayı aşılamak adına Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle birlikte bu güzel projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.
Dikmen İlkokulu Müdürü Mustafa Atalay, Dikmen İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye ve kardeş okul olan Erdemir İlkokulu’na teşekkür etti.
Etkinlik sonunda öğrencilere “Posbıyık Başkan Çocuklara 23 Nisan ve Atatürk’ü Anlatıyor”, “Posbıyık Başkan Karadeniz Ereğli’yi Anlatıyor” ve “Uzun Mehmet Kömürün Fatihi” isimli boyama kitapları hediye edildi.

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