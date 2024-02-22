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Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

AA AA
22.02.2024 13:38 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en hassas oldukları konuların başında çocukları korumak geldiğini belirterek, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında️." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.

"Telegram" mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapılıp, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

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Ali Yerlikaya

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