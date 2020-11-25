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Çocuk odasında çıkan yangını itfaiye söndürdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 17:56 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Balveren Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki ikametin çocuk odasında yangın çıktı.

Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Balveren Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki ikametin çocuk odasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, binayı tahliye ederken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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