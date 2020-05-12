Çocuk oyun grupları dezenfekte edildi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, uzun sürenin ardından yarın 4 saatliğine sokağa çıkacak çocuklar için parkları ve çocuk oyun gruplarını dezenfekte etti. 13 yaşındaki oğlu Efe’nin sokağa çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalışmaları yerinde incelerken aileleri çocuklar arasında sosyal mesafenin korunmasına en üst düzeyde dikkat etmeleri konusunda da uyardı.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde 14 yaş ve altı yaş grubu çocuklar, 2 aya yaklaşan bir aranın ardından yarın evlerinden ilk kez dışarı adım atacak. Antalya’da Muratpaşa Belediyesi de 11.00

