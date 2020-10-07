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Çocuk parkı yangınında kundaklama şüphesi

TOKAT HABERLERİ  | 07.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuk parkının kundaklanması ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Parkımızı yakanlar, alevlere teslim edenler inanıyorum ki en kısa sürede emniyet güçlerimiz tarafından yakalanacaktır” dedi.Erenler Mahallesi’nde Tokat Belediyesi tarafından yapımı yeni tamamlanan ve hizmete sunulan çocuk parkı alevlere teslim oldu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuk parkının kundaklanması ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Parkımızı yakanlar, alevlere teslim edenler inanıyorum ki en kısa sürede emniyet güçlerimiz tarafından yakalanacaktır” dedi.
Erenler Mahallesi’nde Tokat Belediyesi tarafından yapımı yeni tamamlanan ve hizmete sunulan çocuk parkı alevlere teslim oldu. Kundaklama sonucu yakıldığı üzerinde durulan yangında çocuk parkının büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çocuk parkında çıkan yangınla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Başkan Eroğlu, çocuk parkının yaklaşık 1 ay önce yapıldığına dikkat çekerek, “Çocuklarımızın, halkımızın hizmetine sunduğumuz çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mahalle sakinlerimizin istekleri doğrultusunda çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde vakit geçirebilmeleri için parkımızı yeni oyun gruplarıyla, kauçuk zeminiyle ve diğer şehir mobilyalarıyla tamamlayarak hizmete sunmuştuk. Burada yanan sadece büyük bir emek ve milli servet değil, çocuklarımızın hayalleri de yok oldu. Parkımızı yakanlar, alevlere teslim edenler inanıyorum ki en kısa sürede emniyet güçlerimiz tarafından yakalanacaktır. Çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu yaraları yeniden saracak, parkımızı tekrar inşa edecek ve çocuklarımıza sunacağız” dedi.

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