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Çocuk Parkında Bulduğu Parayı Sahine Teslim Etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.07.2020 19:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir vatandaş çocuk parkında bulduğu, içinde para ve değerli eşyalar olan çantayı sahibine ulaştırarak, ´insanlık ölmemiş´ dedirtti.Erdek Kanava bölgesinde bulunan çocuk parkına torununu ile giden Recep Beycan yerde çanta buldu.

Çocuk Parkında Bulduğu Parayı Sahine Teslim Etti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir vatandaş çocuk parkında bulduğu, içinde para ve değerli eşyalar olan çantayı sahibine ulaştırarak, ´insanlık ölmemiş´ dedirtti.
Erdek Kanava bölgesinde bulunan çocuk parkına torununu ile giden Recep Beycan yerde çanta buldu. Çantanın içini kontrol eden Beycan içerisinde 2800 TL para, kredi kartları ve cep telefonu olduğunu gördü. Çantayı sahibine ulaştırmak için harekete geçen Recep Beycan cep telefonunundan çantanın sahibinin yakınlarına ulaştı. Durumu anlatarak çantayı kaybeden vatandaşın Nehir Aile Çaybahçesine gelmesini söyledi.
Çaybahçesine gelen vatandaşa çantayı teslim eden Beycan bulduğu çantayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirterek "Torunumu parka götürdüğüm sırada, bir çanta buldum. İçerisine baktığımda cüzdan ve cep telefonu vardı. Çantanın arka gözünü açtığımda yüklü miktarda para vardı. Ben de hemen işyerime geldim burada sahibi bulundu ve teslim ettik" dedi.
Çantanın sahibi ise "Çantamı heryerde aradım, artık ümidimi kesmiştim. Böyle duyarlı insanların olması bizi sevindirdi, Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

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