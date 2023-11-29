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Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 5 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

29.11.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te bir parkta bulunan çocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin yakalanan terör örgütü PKK/KCK 9 şüphelisinden 5’i tutuklandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında bulunan oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın oyun aletlerinin tamamını sararken, oyun alanı adeta alev topuna döndü. Yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonrası olayı gerçekleştirdiği ve bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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