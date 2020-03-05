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Çocuk parkları, halk otobüsleri, duraklar ilaçlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.03.2020 11:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi personeli tarafından çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri gibi halkın ortak kullanım alanları ilaçlanarak genel dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi personeli tarafından çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri gibi halkın ortak kullanım alanları ilaçlanarak genel dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.
Kdz. Ereğli’de geniş kapsamlı ilaçlama çalışması yapılıyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi, genel dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, katlı otopark, cami şadırvanları, tuvaletler gibi halkın ortak kullanım alanlarını ilaçladı.
Sağlık Bakanlığı’nın ’Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi’ne sahip olan Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi’nin personeli de özel eğitimden geçirilmiş ve gerekli sertifikaları almış durumda. İlaçlama işlemlerinde de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış dezenfektanlar kullanılıyor. Çalışmalara yıl boyunca periyodik olarak devam edilecek.

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