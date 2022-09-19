Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şan Medical Point Gaziantep’te hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde görev başı yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi bölgede çocuklara yönelik gerçekleştirmiş olduğu çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk yan dal klinikleri, çocuk romatolojisi, çocuk ürolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi, çocuk alerji ve immünolojisi ile bölgede şifa dağıtmaya devam ediyor. Bu bağlamda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan Kimdir?

Şan, 2008 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2015’te Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimini tamamlayan Şan, 2015 ile 2022 yılları arasında Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.

Şan, Türkiye Milli Pediatri Derneği üyesi bulunuyor. Şan’ın ilgi alanları ise, anemi sarılık, karın ağrısı, besin allerjileri, astım, ateşli hastalıklar, çocukluk çağı döküntülü hastalıkları, boğmaca, bronşit, egzema, akut ürtiker, pnömoni, erken ergenlik havaleler (nöbetler), idrar inkontinansı, idrar yolu enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, büyüme gelişme geriliği, aşılar, iştahsızlık, boy kısalığı, yenidoğan bebekler sağlam çocuk izlemi olarak sıralanmaktadır.

