Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıt işlemleri başladı.

Tepebaşı Belediyesi hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile çocukların müzikle tanışmasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nın ikinci bir merkezi olarak Yaşam Köyü’nde çalışmalarına başlayacak Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için de öğrenci kayıtları başladı. 5 Ekim’de başlayan ve 6 Kasım tarihine kadar devam edecek kayıtlarda 7-17 yaş arası öğrencilerin başvuruları ücretsiz olarak kabul edilecek. Oluşturulacak orkestra için Aşağı Söğütönü Mahallesi 1533. Sokak No:7 Yaşam Köyü adresinden başvuru yapılabiliyor. Kayıt işlemlerin tamamlanmasının ardından çocuklar, uzman müzik eğitmenleri eşliğinde müzik yapmayı ve enstrüman çalmayı öğrenecek ve konserler de dahil olmak üzere pek çok etkinliğe katılacak. Yaşam Köyü’nde faaliyet gösterecek olan orkestra, bölgedeki çocukları müzik ile buluşturacak.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu orkestra ve kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenci ve velilerin yetkililere ulaşabileceği belirtiliyor.

