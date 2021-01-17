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Çocuk sürücü zabıtanın dikkatinden kaçamadı

17.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin denetimleri sırasında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden açık kasa bir kamyonetin yaşı küçük bir çocuk tarafından kullanıldığını tespit ederek, durumu trafik ekiplerine bildirdi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 15 Ocak Cuma günü, yaptıkları rutin denetimlerde, Yunusemre ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 18 yaşından küçük çocuğun açık kasa bir kamyonetin direksiyon başında olduğunu ve karton topladığını gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin denetimleri sırasında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden açık kasa bir kamyonetin yaşı küçük bir çocuk tarafından kullanıldığını tespit ederek, durumu trafik ekiplerine bildirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 15 Ocak Cuma günü, yaptıkları rutin denetimlerde, Yunusemre ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 18 yaşından küçük çocuğun açık kasa bir kamyonetin direksiyon başında olduğunu ve karton topladığını gördü. Aracı durduran ekipler, durumu trafik polislerine bildirdi.
Denetim sırasında ekipte bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “18 yaşın altında çocuğun İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince de dışarıda olmaması gereken saatlerde araç kullanarak trafiğe çıkıp hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atması, bizleri üzmüştür. Yaşı küçük bir çocuğa araç verip, kağıt/karton toplatan, sorumsuzca davranan ailelerin bu tür yasal olmayan işlerde çocukları kullanmamaları, çocuklarımızın özellikle salgın hastalıkla mücadele döneminde, hijyen olmayan ortamlarda bulundurulmamaları gerekmektedir. Çocuklarımız için en güvenli yer evleridir. Sahada görev yapan ekibimizin dikkati sayesinde kötü sonuçların oluşmasının önüne geçilmiştir. Araçta sürücü haricinde üç tane küçük çocuğun olduğu da görülmüştür” dedi.

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