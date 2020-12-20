Çocuk Trafik Eğitim Parkında idari bina temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda idari bina yapımı için temel atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Kazı ve dolgu çalışmalarının ardından alanda idari binanın temeli atıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan idari bina içerisinde derslik, ofis, mutfak, öğretim üyeleri ve öğrenciler için wc, engelli wc, kiler ve mescit yer alıyor.

Binanın yapımı ile yeşil alanları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yapacak. Öğrencilerin pratik ve teorik eğitim alacağı 6 bin 500 metrekare sürüş parkurunu ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yapacak. Çocuk Trafik Eğitim Parkı 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı. Proje ile yaya geçitleri, sinyalize ve dönel kavşaklar, bisiklet ve araç yolları, tren yolu geçitleri, trafik işaret ve levhaları yapılacak.

