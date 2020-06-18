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Çocuk ve gençler sporla dolu keyifli dakikalar geçirdi

MANİSA HABERLERİ  | 18.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor şenliğine katılan gençler ve çocuklar, sporla dolu keyifli dakikalar geçirdi.Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençler için Gümüşçayı Reaksiyon Alanı’nda sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri altında spor parkuru düzenledi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor şenliğine katılan gençler ve çocuklar, sporla dolu keyifli dakikalar geçirdi.
Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençler için Gümüşçayı Reaksiyon Alanı’nda sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri altında spor parkuru düzenledi. Enerjiyi atmak ve güzel vakit geçirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuk ve gençlere madalya ve kitap hediye edilirken, ayrıca dondurma ikramında bulunuldu.
Çocuk ve gençlerin spor parkurunda keyifli dakikalar geçirdiğini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporun çocuk ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Çocuk ve gençlerin spor yaparken yaşadığı mutluluğu ve heyecanı görmenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini vurgulayan Ayaz “Bağışıklık sistemini ayakta tutan en önemli faktörlerden biri de spor yapmaktır. Bilindiği gibi salgın nedeniyle evde kalan çocuk ve gençlerimiz bir süre ’hareket eksikliği’ yaşadı. Bu hareketsizliğin bağışıklık sistemini olumsuz etkileme ihtimaline karşı Salihli’de böyle bir organizasyon planladık” dedi.
Spor yapan çocukların mutlu, başarılı ve sağlıklı olduğunu belirten Ayaz, etkinliğe katılan çocuk ve gençlere madalya ve kitap hediye edilirken, ayrıca dondurma ikramında bulunduklarını söyledi.

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