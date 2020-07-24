Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi projesi tamamlanarak hizmete açıldı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Semt Kütüphaneleri desteği ile gerçekleşen “Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi Projesi” tamamlanarak hizmete açıldı.

“Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi Projesi”, DAP’ın “bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması ve okuma kültürünün artırılması” amacıyla nitelikli semt kütüphaneleri kurulmasına yönelik proje desteğiyle tamamlandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın teşvik ve girişimiyle, Iğdır Üniversitesi Öğr. Gör. Mustafa Cesur yürütücülüğünde tamamlanan projeyle ilgili Rektör Alma, “Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Semt Kütüphanesi Projesi’ adı altında yapmış olduğumuz kütüphanemizin amacı, DAP’ın konseptine uygun olarak başta üniversitemizde okuyan gençler ve üniversite lojmanlarında kalan ailelerin çocukları olmak üzere bölge halkını 21. Yüz yılda becerileri arasında yer alan hayat boyu öğrenme, bilgi okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık becerileri ile donatarak topluma katılımlarını ve sosyal hayatta etkin bir rol almalarını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

“Haftanın 7 günü açık olacak”

Haftanın 7 günü açık olacak olan kütüphanede Çocuk Kütüphanesi (Masal Atölyesi, Mini Amfi Tiyatro), Gençlik Kütüphanesi, Maker Tasarım Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi bölümleri bulunmakta olup; kütüphane 50 bin kitap kapasitesi, 250 kişilik oturma kapasitesi, 22 bin kitaplık Dijital Kütüphane, Sesli Kütüphane (görme engelliler için) bölümleri ile hizmet verecek.

