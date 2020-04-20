Çocuklar 23 Nisan’ı anlattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, korona virüsü salgını nedeniyle evlerde yapılıyor. Marmaris Belediyesi de çocuklara 23 Nisan’ın neler hissettirdiğini sordu. Aldığı cevapları da sosyal medyadan yayınladı.

Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Çocuklara 23 Nisan’ın onlar için ne hissettirdiğini soran belediye, onlardan resim, şiir veya yazı ile bu duygularını paylaşmasını istedi. Çocuklardan gelen resim, şiir ve videoları #23NisanBenimİçin etiketiyle belediyenin instagram hesabından paylaşarak 23 Nisan coşkusunu tüm ilçeye yaydı.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe ilk andan itibaren onlarca resim ve video gönderildi. 23 Nisan’ın hissettirdiklerini ve Atatürk sevgisini resim ve şiirlerle anlatan çocukların coşkusu büyüklere de moral oldu.

Cevaplar birbirinden güzel

Korona virüsü salgını nedeniyle 100. yıl kutlamalarını evlerde yapmak zorunda kaldığımızı söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu yıl aslında çok büyük kutlamalar yapmayı planlıyorduk. Ama maalesef yaşadığımız pandemi buna engel oldu. Biz de çocuklarımız evlerinde kutlama yapmasını istedik. 23 Nisan’ın çocuklarımız için ne anlama geldiğini sorduk. Aldığımız cevaplar birbirinden güzel. Onların gözündeki pırıltı, seslerindeki coşku bizi de çok mutlu etti” dedi.

