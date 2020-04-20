YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Çocuklar 23 Nisan’ı anlattı

Çocuklar 23 Nisan’ı anlattı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.04.2020 17:06 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, korona virüsü salgını nedeniyle evlerde yapılıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, korona virüsü salgını nedeniyle evlerde yapılıyor. Marmaris Belediyesi de çocuklara 23 Nisan’ın neler hissettirdiğini sordu. Aldığı cevapları da sosyal medyadan yayınladı.

Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Çocuklara 23 Nisan’ın onlar için ne hissettirdiğini soran belediye, onlardan resim, şiir veya yazı ile bu duygularını paylaşmasını istedi. Çocuklardan gelen resim, şiir ve videoları #23NisanBenimİçin etiketiyle belediyenin instagram hesabından paylaşarak 23 Nisan coşkusunu tüm ilçeye yaydı.
Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe ilk andan itibaren onlarca resim ve video gönderildi. 23 Nisan’ın hissettirdiklerini ve Atatürk sevgisini resim ve şiirlerle anlatan çocukların coşkusu büyüklere de moral oldu.

Cevaplar birbirinden güzel
Korona virüsü salgını nedeniyle 100. yıl kutlamalarını evlerde yapmak zorunda kaldığımızı söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu yıl aslında çok büyük kutlamalar yapmayı planlıyorduk. Ama maalesef yaşadığımız pandemi buna engel oldu. Biz de çocuklarımız evlerinde kutlama yapmasını istedik. 23 Nisan’ın çocuklarımız için ne anlama geldiğini sorduk. Aldığımız cevaplar birbirinden güzel. Onların gözündeki pırıltı, seslerindeki coşku bizi de çok mutlu etti” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Muğla Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:18
Öğle
13:11
İkindi
16:53
Akşam
19:53
Yatsı
21:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Pay Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

Muğla’da tarımsal faaliyetler devam ediyor

Muğla’da tarımsal faaliyetler devam ediyor

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Menteşe Kaymakamlığı Hizmet Binası Açıldı

Menteşe Kaymakamlığı Hizmet Binası Açıldı

Fransız kaptana travesti dayağı

Fransız kaptana travesti dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.