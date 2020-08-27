Çocuklar artık Kış aylarında çamurda yürümeyecek

Gürünlü AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın girişimi ile kış aylarında çocukların çamur yürümek zorunda kaldığı köy yoluna onarılarak asfalta kavuştu.

Sivas’ın Gürün ilçesine 20 km ana yola ise 5 km uzaklıkta bulunan Kaşköy yolu Yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur sorunu nedeniyle köy sakinlerine güçlük yaşatıyordu. Özelikle köy sakinleri ve Yaz aylarında çamur içerisinde yürümek zorunda kalıyordu. Kış aylarında taşımalı eğitimde aksamalar yaşandığında öğrenciler 4 kilo metrelik bu yolu yaya yürümek zorundaydı. Kaşköy yolunun bu sorununu Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın girişimleri ile çözüme kavuştu. Onarım çalışmaları yapılan köy yolu asfaltla kaplandı.

