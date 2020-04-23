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Çocuklar bayramı uzaktan kutladı

ADANA HABERLERİ  | 23.04.2020 08:57 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını da uzaktan kutladı.Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye’de okullar 23 Mart tarihinden itibaren kapatılarak uzaktan internet üzerinden eğitime geçildi.

Çocuklar bayramı uzaktan kutladı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını da uzaktan kutladı.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye’de okullar 23 Mart tarihinden itibaren kapatılarak uzaktan internet üzerinden eğitime geçildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da hem eğitiminin uzaktan olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle çocuklar da bayramı uzaktan kutladı. Gelişen teknolojiyle birlikte çocuklar, bayramı kutladıkları ve İstiklal Marşını söyledikleri videoları çekip öğretmenlerine gönderdi. Çocuklar çektikleri videolarda Türk Bayrağı ya da Atatürk posteri kullandığı görüldü.

Çocuklar bayramı uzaktan kutladı

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İmsak
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Sabah
05:47
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:27
Yatsı
20:49

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
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